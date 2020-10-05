Совфед предложил повысить выплаты бедным семьям с детьми

Со следующего года

Поддержка детей должна стать одним из приоритетов бюджетной политики в ближайшие годы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает "ТВ Центр".

В верхней палате парламента прошли слушания по проекту главного финансового документа страны, он рассчитан на трёхлетний период. По словам Матвиенко, в условиях пандемии одна из главных задач - обеспечить устойчивый рост ВВП.

При формировании бюджета нужно искать дополнительные источники дохода, но повышать налоговую нагрузку на малый и средний бизнес нельзя. Важно предусмотреть финансирование всех социальных обязательств государства.

"Особый акцент должен быть сделан на мерах по поддержке детей, это наш бесспорный приоритет, который не подвергается сомнению и на который точно нельзя жалеть денег. При работе над бюджетом надо предусмотреть возможность увеличения выплат на детей семьям с низкими доходами уже со следующего года", - заявила Валентина Матвиенко.

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