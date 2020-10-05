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Меры поддержки малого и среднего бизнеса распространили на самозанятых

22:42
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Свыше одного миллиарда рублей направят на модернизацию ЖКХ в пяти российских регионах. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

Реконструировать будут те объекты, чей износ составляет более 60%. Также на встрече обсудили поддержку малого и среднего бизнеса. По словам премьера, скорректирована система гарантийной помощи. Это позволит предпринимателям вовремя получить заём, сохранить рабочие места и своё дело.

Как сообщил Михаил Мишустин, меры господдержки МСП теперь распространят и на самозанятых. Кроме того, на совещании говорили о помощи агробизнесу.

"Продлеваем на год возможность использования грантов на создание или развитие своего дела. Этой мерой смогут воспользоваться сельхозкооперативы, а также семейные фирмы, и те, кто только начал бизнес. Всего на грантовую поддержку в 2020 году предусмотрели свыше 13 млрд рублей", - сообщил Мишустин.

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