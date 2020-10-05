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В Кремле не слышали о новых ограничениях из-за коронавируса

14:20
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Коронавирус не отступает

Кремль не знает, готовятся ли власти Москвы к ужесточению ограничений из-за пандемии коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что до него не доходили сообщения о подобных обсуждениях.

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При этом Песков подчеркнул, что вопрос введения ограничений должен рассматриваться не в Кремле, а среди городских властей, передает РИА Новости.

"Это должно обсуждаться не в Кремле, а в правительственном штабе, все-таки это главный орган", - заявил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. С 5 октября у московских школьников начались каникулы. Они продлятся две недели. Все эти меры должны остановить распространение коронавируса и помочь избежать введения более жестких ограничений.

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