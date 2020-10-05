Собянин заявил об открытии ковид-госпиталей в Сокольниках и Крылатском

Пациентов начнут принимать при ухудшении эпидобстановки

Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных госпиталей для больных коронавирусом, в выставочном центре "Сокольники" и ледовом дворце "Крылатское". Первых пациентов там начнут принимать уже в ближайшие дни.

Некогда выставочные павильоны, а в пандемию - госпиталь на 550 коек. Пока здесь ходят без защитных костюмов, но уже скоро это будет красная зона, а шлюз станет зоной буферной.

Здесь к труду и обороне готовились с весны. Шесть павильонов в Сокольниках в срочном порядке перепрофилировали под коронавирусных больных. Тогда комплекс на 550 коек не пригодился. Теперь время пришло.

"В связи с высокой динамикой заболеваемости в городе, мы приняли решение о вводе в действие первых двух госпиталей - это в Сокольниках и в Крылатском. Сами госпитали существуют не отдельно, они существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с ковидом", - сказал Сергей Собянин.

Здесь особо подчеркивают, что сооружение хоть и временное, но по наполнению госпиталь не уступает полноценному стационару. Безопасность пациентов - превыше всего. Отделения - терапевтическое, интенсивной терапии, реанимационное. Собственная лабораторная служба. И самое передовое и современное оборудование.

"Здесь есть и передвижные рентген-аппараты, передвижные КТ-аппараты, которые позволят сделать необходимую лучевую диагностику. Здесь также есть и палаты интенсивной терапии. К каждой койке подведен кислород. Блоки питания, блоки выписки пациентов сделаны по самым высоким стандартам",

ри поступлении в госпиталь больному надевают на руку цифровой браслет. На нем - QR код с информацией. Врачу достаточно его отсканировать, чтобы исключить ошибки в идентификации пациента. Планшет с программой есть и у врачей, и у медсестёр. Все показатели состояния здоровья - как на ладони. Назначенное лечение, принятые лекарства, показатели давления, температуры, насыщение крови кислородом. Электронная история болезни попадает сразу в ЕМИАС.

Цифровая медицина - активный помощник. Программа способна классифицировать тяжесть состояния больного. Неподалеку от госпиталя - обсервационный центр для COVID+. Тех, у кого заболевание протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме. Здесь разместят командировочных, проживающих в общежитиях, либо тех, кто не хочет заражать семью.

В Крылатском в перепрофилированном ледовом дворце развернуты 1347 коек для инфекционных больных.

"В первую очередь, сюда, конечно, будут поступать пациенты с легким или средним течением болезни. Ну и был принят целый ряд решений, связанных с усложняющейся ситуацией, связанных с ковидом. Это домашний режим для москвичей, которым 65+, а также хроникам. Были введены дополнительные каникулы для школьников, продлены с недели до двух недель. И всем предприятиям было рекомендовано, а затем в обязательном порядке установлено, перейти - по возможности - на удаленный режим работы", - сообщил Сергей Собянин.

Штат двух временных госпиталей готов к работе. При ухудшении эпидобстановки в городе здесь начнут приём пациентов.

Анастасия Мартынова, Екатерина Гоголева, Елена Сахно, "ТВ Центр".

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