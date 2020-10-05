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ЦДМ на Лубянке грозит полумилионный штраф за нарушения масочного режима

13:56
  • понедельник
  • 05 октября 2020

В магазине также отсутствовали рециркуляторы

Центральный детский магазин на Лубянке могут оштрафовать на крупную сумму за нарушения масочного режима.

Специалисты Роспотребнадзора осмотрели детские магазины, расположенные в ЦДМ, и выявили нарушения перчаточно-масочного режима, а также отсутствие рециркуляторов, сообщила заместитель начальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по Москве Ольга Куликова.

Она отметила, что за выявленные нарушения предусмотрены штрафные санкции. ЦДМ грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

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