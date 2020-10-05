В Москве до конца года завершат капремонт в 12 поликлиниках

Всего за 3 года отремонтируют 137 поликлиник

До конца года в Москве будет завершён капитальный ремонт 12 поликлиник, а до февраля следующего года - ещё 25. Об этом заявил заммэра столицы Пётр Бирюков. Все обновленные поликлиники будут работать по новому стандарту.

Многие здания были построены ещё в середине прошлого века и уже не отвечают современным требования. В ходе ремонта заменят межэтажные перекрытия, обновят инженерные коммуникации и отопление. Также установят новое оборудование. Всего за три года должны отремонтировать 137 поликлиник, передает "ТВ Центр".

В московском правительстве сообщили о 100-процентной готовности коммунальной техники к осенне-зимнему сезону. Работники прошли подготовку и переподготовку, а машины ,которые будут убирать снег, чистить дороги и тротуары приведены в порядок.

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