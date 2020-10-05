На Каланчевском путепроводе установили первую арку

Оставшиеся две установят до конца года

На Каланчёвском железнодорожном путепроводе установили первую арку. Работы ведутся в рамках реконструкции одного из самых сложных участков МЦД, передает "ТВ Центр".

Металлическую конструкцию весом 600 тонн и длиной 83 метра поднимали с помощью домкратов по специальному накаточному устройству. Сейчас укрепляют существующие основания для пролётов и ставят новые. При этом движение поездов не прерывается.

До конца года соберут и установят ещё две арочные конструкции моста, по которому в будущем пойдут поезда Московских центральных диаметров. А всего на Комсомольской площади построят три путепровода с девятью подобными пролётами.

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