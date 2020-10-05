В Подмосковье задержали "автоподставщиков", обкрадывающих пенсионеров

Банда устраивала ложные ДТП

В Подмосковье полицейские задержали банду из трех человек, которую подозревают в целой серии "автоподстав".

Жертвами преступников чаще всего становились пенсионеры. Злоумышленники обгоняли их на иномарке и во время движения бросали какой-нибудь предмет в машину. Как только водитель останавливался, начинали требовать деньги на ремонт якобы разбитого бокового зеркала. Суммы называли не маленькие, передает "ТВ Центр".

Дальше разыгрывался настоящий спектакль. Мошенники связывались с подставным госавтоинспектором и даже страховым агентом. Потерпевшие под давлением "представителей официальных органов" были готовы на все. После получения средств злоумышленники скрывались и больше не выходили на связь. Известно как минимум о трех подобных случаях. Возбуждено несколько уголовных дел.

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