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Минтруд: работодатель не имеет права требовать прохождение теста на COVID

14:21
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Правовых оснований для этого нет

Работодатель не может спрашивать у сотрудников тест на коронавирус или требовать справку об отрицательном результате.

Ответ Минтруда опубликовал депутат Госдумы Николай Николаев. Исключения составляют только сведения, которые относятся к возможности выполнения трудовых обязанностей, передает РИА Новости.  

"Правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования на COVID-19, следовательно, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется", - говорится в письмо ведомства.   

Ранее работодателям рекомендовали не проводить корпоративы из-за коронавируса.

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