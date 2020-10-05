Минтруд: работодатель не имеет права требовать прохождение теста на COVID

Правовых оснований для этого нет

Работодатель не может спрашивать у сотрудников тест на коронавирус или требовать справку об отрицательном результате.

Ответ Минтруда опубликовал депутат Госдумы Николай Николаев. Исключения составляют только сведения, которые относятся к возможности выполнения трудовых обязанностей, передает РИА Новости.

"Правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования на COVID-19, следовательно, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется", - говорится в письмо ведомства.

Ранее работодателям рекомендовали не проводить корпоративы из-за коронавируса.

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