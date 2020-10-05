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Мельникова из "Папиных дочек" впервые показала лица сыновей

14:39
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Мальчики не похожи друг на друга

28-летняя актриса Дарья Мельникова, которая семь лет живет в браке с актером Артуром Смольяниновым, перестала скрывать лица сыновей.
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Мельникова и Смольянинов воспитывают двух мальчишек. Артуру скоро исполнится пять лет, а Марку - два. Все это время Мельникова старалась не показывать подписчикам лица малышей: то сфотографирует их со спины, то попросит их прикрыть глаза ладошками. 

5 октября звезда "Папиных дочек" выложила фото сыновей в паблике, который посвящен осознанному материнству. На этом снимке видно, что сыновья мало похожи друг на друга. Один темненький, другой светленький. При этом обоим досталось больше отцовских черт, чем материнских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от MOVEM CLUB (@movem_club)

Дарья Мельникова признавалась, что дети занимают почти все ее время. "Я думала, что материнство - это твоя же жизнь, просто рядом малыш, а оказалось, это его/их жизнь и рядом ты. Но это истинное счастье!" - говорила она. 

Отметим, что Мельникова - пока единственная "дочка" из популярного сериала, которая вышла замуж и стала мамой.    

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