Россия, США и Франция совместно выступят по вопросу Карабаха

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в конце сентября

Министры иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, России США и Франции, намерены выступить с заявлением по конфликту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, сейчас страны должны задумываться не только о громких заявлениях, но и о дальнейших действиях, которые помогут наладить ситуацию, передает Интерфакс.

"Сейчас мы готовим заявление министров иностранных дел трёх стран. Но, конечно же, надо думать не только о заявлениях, но и о конкретных шагах, которые нужно предпринять для прекращения кровопролития и возвращения ситуации в русло переговоров", - сказал дипломат на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса.

27 сентября в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть погибшие среди гражданского населения и военных. В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. Армения и Азербайджан объявили мобилизацию, в Азербайджане также введено военное положение. Ряд государств отреагировали ка конфликт и призвали стороны к сдержанности.

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