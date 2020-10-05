ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия, США и Франция совместно выступят по вопросу Карабаха

15:17
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в конце сентября

Министры иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, России США и Франции, намерены выступить с заявлением по конфликту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в гибели мирных жителей
В Нагорном Карабахе возросла интенсивность боев

По его словам, сейчас страны должны задумываться не только о громких заявлениях, но и о дальнейших действиях, которые помогут наладить ситуацию, передает Интерфакс.

"Сейчас мы готовим заявление министров иностранных дел трёх стран. Но, конечно же, надо думать не только о заявлениях, но и о конкретных шагах, которые нужно предпринять для прекращения кровопролития и возвращения ситуации в русло переговоров", - сказал дипломат на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса.

27 сентября в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть погибшие среди гражданского населения и военных. В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. Армения и Азербайджан объявили мобилизацию, в Азербайджане также введено военное положение. Ряд государств отреагировали ка конфликт и призвали стороны к сдержанности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном
Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.