ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров: Россия согласна работать с любым президентом США

15:19
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Близятся выборы американского президента

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна готова работать с будущим президентом Соединенных Штатов вне зависимости от того, кто займет этот пост, передает РИА Новости.
Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Нагорном Карабахе

"Мы будем работать – президент Путин об этом многократно говорил – с любым, кого выберут. Наблюдаем за теми перепалками, которые между демократами и республиканцами идут. Конечно, ничего хорошего дестабилизация в Соединенных Штатах, которая, в общем-то, весьма вероятна, ничего хорошего никому из нас это не принесет", - подчеркнул Лавров.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основными кандидатами считаются нынешний американский лидер Дональд Трамп и его ближайший конкурент от Демократической партии Джо Байден. Досрочное голосование в ряде штатов уже стартовало.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.