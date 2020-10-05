Лавров: Россия согласна работать с любым президентом США

Близятся выборы американского президента

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна готова работать с будущим президентом Соединенных Штатов вне зависимости от того, кто займет этот пост, передает РИА Новости.

"Мы будем работать – президент Путин об этом многократно говорил – с любым, кого выберут. Наблюдаем за теми перепалками, которые между демократами и республиканцами идут. Конечно, ничего хорошего дестабилизация в Соединенных Штатах, которая, в общем-то, весьма вероятна, ничего хорошего никому из нас это не принесет", - подчеркнул Лавров.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основными кандидатами считаются нынешний американский лидер Дональд Трамп и его ближайший конкурент от Демократической партии Джо Байден. Досрочное голосование в ряде штатов уже стартовало.

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