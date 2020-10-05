"Я не мать-наседка": жена Петросяна отказалась круглосуточно сидеть с сыном

Она хочет наслаждаться жизнью

31-летняя Татьяна Брухунова, которая воспитывает сына от юмориста Евгения Петросяна, не захотела проводить с ребенком все свое время.

"Я не мать-наседка! - объявила молодая жена Петросяна в Instagram. - Я убеждена, что не каждой дано получать удовольствие от домашнего заточения "во временной петле".

Брухунова считает, что ребенок - это личность со своими потребностями и желаниями. Рано или поздно он вырастает и начинает самостоятельную жизнь. К этому должна быть готова каждая мама.

"Твоя задача - на мешать, а сориентировать и объяснить, чтобы человек мог сделать свой выбор. Меня пугают мамы, которые говорят: "Мы поели/мы покакали и т.д". Что значит "мы"? От таких "умниц" у ребенка в период самоидентификации начинаются проблемы", - уверена Татьяна Брухунова.

Она рассказала, что до четырех месяцев малыш находился с ней круглосуточно, но теперь она позволяет себе проводить время без него - обедать в ресторанах и кафе, посещать культурные мероприятия, путешествовать. При этом Брухунова отметила, что у нее есть человек, который может посидеть с ребенком.

Слухи о романе Петросяна и его помощницы появились в 2018 году. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе. В сентябре Петросян впервые показал своего сына от Брухуновой. Его назвали Ваганом.

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