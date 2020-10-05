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Песков рассказал о переходе на удаленку сотрудников Кремля

15:19
  • понедельник
  • 05 октября 2020

В Кремле гибко подошли к этому вопросу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о переходе сотрудников Кремля на удаленную работу. Он отметил, что главное было "обеспечить непрерывность работы этой важнейшей администрации".
В Кремле не слышали о новых ограничениях из-за коронавируса

По словам Пескова, в тех подразделениях администрации, где это возможно, сотрудники перешли на удаленный режим работы. "В тех подразделениях, где это невозможно, этого не произошло", - сообщил спикер Кремля.

Песков отметил, что в ведомстве к этому вопросу подходят гибко, передает kp.ru.

Ранее в связи с ситуацией с коронавирусом власти Москвы приняли решение обязать столичных работодателей перевести с 5 октября на удаленную работу не менее 30% работников.

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