Москвич ранил себя ножом в живот, чтобы правдоподобно соврать жене

Мужчина признался, что супруга его "пилила"

Москвич сообщил в полицию, что по пути с работы на него напали неизвестные, ударили ножом в живот и похитили крупную сумму денег. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что в истории "пострадавшего" не было ни слова правды.

Мужчина рассказал, что возвращался с работы домой с зарплатой и по дороге свернул в кусты, где на него и напали злоумышленники. Однако на деле оказалось, что житель столицы – безработный, который лгал об этом своей супруге. Женщина регулярно "пилила" мужа из-за отсутствия денег, и он решил соврать.

В день "зарплаты" мужчина ушел из дома, оставил сумку с вещами у друга и сам ранил себя в живот ножом. После этого "потерпевший" вернулся домой и рассказал жене придуманную историю об ограблении.

Теперь мужчине грозит наказание по статье 306 УК РФ за заведомо ложный донос, передает РЕН ТВ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"