Туроператоры попросили Мишустина избавить их от налогов

От других льгот продавцы туров также не откажутся

Правительство попросили рассмотреть возможность освобождения турфирм от налогов до конца 2020 года. Ассоциация туроператоров России направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.

"Год сложный для всех, кто работает в туризме. Но операторам по въездному туризму пришлось в этом году особенно сложно. Поэтому мы просим отмены налоговых платежей или как минимум отсрочки еще на несколько месяцев для всех предприятий туриндустрии", - заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Обращение к премьеру подписал вице-президент АТОР Владимир Канторович. Мишустина просят освободить турфирмы от уплаты налога на прибыль, НДС и взносов в фонды. А если есть возможность, то предоставить им и другие льготы. По мнению представителей ассоциации, налоговые каникулы можно предоставить не только малым и средним предпринимателям, но и другим участникам туристического рынка - туроператорам, операторам речных круизов, турагентствам и отелям, передает ТАСС.

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