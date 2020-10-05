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Туроператоры попросили Мишустина избавить их от налогов

15:28
  • понедельник
  • 05 октября 2020

От других льгот продавцы туров также не откажутся

Правительство попросили рассмотреть возможность освобождения турфирм от налогов до конца 2020 года. Ассоциация туроператоров России направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.
Озвучены меры поддержки российских туроператоров

"Год сложный для всех, кто работает в туризме. Но операторам по въездному туризму пришлось в этом году особенно сложно. Поэтому мы просим отмены налоговых платежей или как минимум отсрочки еще на несколько месяцев для всех предприятий туриндустрии", - заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Обращение к премьеру подписал вице-президент АТОР Владимир Канторович. Мишустина просят освободить турфирмы от уплаты налога на прибыль, НДС и взносов в фонды. А если есть возможность, то предоставить им и другие льготы. По мнению представителей ассоциации, налоговые каникулы можно предоставить не только малым и средним предпринимателям, но и другим участникам туристического рынка - туроператорам, операторам речных круизов, турагентствам и отелям, передает ТАСС.

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