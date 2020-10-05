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В Великих Луках 13 школьников потеряли сознание во время линейки

15:39
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Состояние троих детей тяжелое

В Псковской области 13 школьников практически одновременно потеряли сознание во время праздничной линейки в школе.

Инцидент произошел в школе №7 в Великих Луках. Пострадали дети разных классов и разных возрастов. Всех их доставили в Великолукскую детскую городскую больницу. Трое детей в тяжелом состоянии, остальные – в средней степени тяжести, передает "Интерфакс".

Причина произошедшего выясняется, у детей взяли анализы. Прокуратура Псковской области начала проверку. На месте работает первый заместитель губернатора Вера Емельянова, информирует ТАСС. Губернатор Михаил Ведерников взял ситуацию на личный контроль.

"Если есть информация по данному вопросу, пишите в директ. Конфиденциальность гарантирую", - обратился Ведерников к своим подписчикам в Instаgram.

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