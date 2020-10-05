Культурный марафон стартовал в России

Участники узнают новые факты о культуре народов России

В России стартовал ежегодный Культурный марафон. Он познакомит российских школьников и их родителей с культурой народов России.

В этом году марафон пройдет по четырем направлениям: музыка, танец, текст и орнамент, а главным акцентом станет культура народов России. Основная часть проекта пройдет с 1 ноября по 1 декабря. В это время участники ответят на вопросы в режиме онлайн. Он состоит из разделов "Орнамент и декор", "Музыка", "Танец", "Текст". Пройдя тест, участники узнают новые факты о культуре народов России.

Марафон организован Министерством культуры, Министерством просвещения и компанией "Яндекс".

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