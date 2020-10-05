ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России

15:51
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Медперсонала достаточно

Ситуация с COVID-19 в нашей стране управляемая, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По его словам, для помощи нуждающимся развернуто достаточное число коек, также вполне достаточно медицинского персонала.
В Кремле не слышали о новых ограничениях из-за коронавируса

По словам Мурашко, самая серьезная ситуация с заболеванием складывается в крупных городах. При этом второй волны COVID-19 можно избежать – для этого необходимо, чтобы россияне соблюдали противоэпидемические меры.

"Мы можем избежать второй волны малыми совершенно затратами - ношением маски, соблюдением дистанцирования, обработкой рук", - приводит ТАСС слова министра.

Мурашко также рассказал, что в министерстве отмечают большое желание граждан сделать прививку от коронавирусной инфекции, передают argumenti.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.