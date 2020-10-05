Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России

Медперсонала достаточно

Ситуация с COVID-19 в нашей стране управляемая, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По его словам, для помощи нуждающимся развернуто достаточное число коек, также вполне достаточно медицинского персонала.

По словам Мурашко, самая серьезная ситуация с заболеванием складывается в крупных городах. При этом второй волны COVID-19 можно избежать – для этого необходимо, чтобы россияне соблюдали противоэпидемические меры.

"Мы можем избежать второй волны малыми совершенно затратами - ношением маски, соблюдением дистанцирования, обработкой рук", - приводит ТАСС слова министра.

Мурашко также рассказал, что в министерстве отмечают большое желание граждан сделать прививку от коронавирусной инфекции, передают argumenti.ru.

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