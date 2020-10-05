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ВОЗ заявила о заражении COVID-19 каждого десятого жителя Земли

15:49
  • понедельник
  • 05 октября 2020

И это оптимистичные оценки

Коронавирус может быть у каждого десятого жителя планеты. Всемирная организация здравоохранения оценила ситуацию с COVID-19. В ВОЗ подчеркивают, что это самые оптимистичные оценки.
Озвучены сроки возможного повторного заражения коронавирусом

Как уточнил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, по подсчетам экспертов организации этот показатель составляет 760 миллионов человек.  Процентный показатель различается в городских и сельских местностях, а также в разных группах. И, тем не менее, утверждает Райан, под угрозой заболевания остается подавляющее большинство населения Земли.

Данные ВОЗ значительно превышают объявленное ранее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире. Статистический сайт Worldometer сообщал о 35 миллионах заболевших по состоянию на 5 октября. Однако Райан еще 28 сентября заявлял, что реальное число смертей пациентов с коронавирусом выше, чем об этом свидетельствует официальная статистика, передает Associated Press.

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