Покрывшаяся сыпью Асмус обратилась за помощью врачей

Она не смогла выйти на работу

Актриса Кристина Асмус отменила съемки и отправилась в клинику из-за высыпания на коже. Откуда она появилась, артистка не представляет.

"Проснулась сегодня в 5 утра на съемки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок. Все лицо, шею и спину адски высыпало... А для меня, которая в буквальном смысле трясется над своей кожей - это мало сказать катастрофа..." - написала Асмус в Instagram.

Актриса не знает, что это за сыпь - аллергия или, может, реакция на антибиотики. Она даже пошутила, что это может быть последствием сглаза.

По словам звезды, она крайне редко отменяет съемки. Самое печальное, что работу над этим проектом они с коллегами начали еще до пандемии. Потом пришлось прерваться. Теперь вот очередная отсрочка.

Асмус надеется, что этот "кошмар" скоро закончится.

Напомним, что в этом году Асмус развелась с юмористом Гариком Харламовым после семи лет брака. Они сохранили дружеские отношения ради дочки, которая в сентябре пошла в первый класс.

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