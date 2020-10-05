Четверть пожилых россиян страдает от алкоголизма

Люди преклонного возраста подвержены многим проблемам со здоровьем

В Минздраве подсчитали, что каждый четвертый пожилой мужчина в России страдает от алкоголизма. Об этом рассказал главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.

Врач подчеркнул, что у мужчин алкогольная зависимость вырабатывается за 10-15 лет. Женщинам для этого нужно гораздо меньше времени – до пяти лет, передает ТАСС.

Специалист отметил, что около 80% пожилых жителей страны не имеют хронических патологий. В среднем каждый пациент от 60 лет и старше страдает от пяти заболеваний. При этом не менее 40% россиян старше 55 лет не понаслышке знаком с депрессией.

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