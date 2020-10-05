ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Мария Киселева призвала родителей школьников минимизировать их контакты на время каникул

16:10
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Парламентарий призвала родителей ограничить нахождение школьников в общественных местах

Депутат Московской городской думы Мария Киселева призвала родителей школьников минимизировать их контакты на время каникул, а если есть возможность – увезти из города.

"Самое неудачное, что могут сейчас сделать дети и подростки - отправиться бродить по торговым центрам и ездить по городу на общественном транспорте, где риск заражения коронавирусной инфекцией крайне высок", - приводит АГН "Москва" слова Киселевой.

Кроме того, отметила парламентарий, в осенний период возрастает вероятность заражения гриппом или ОРВИ. При этом школьники могут переносить болезнь бессимптомно и заражать своих родственников, которые зачастую болеют тяжело.

"Для удержания эпидемиологической ситуации в городе под контролем необходимо сократить социальные контакты до минимума", - сказала Киселева, добавив, что детские досуговые организации приостановят свою работу на две недели.

Ранее власти Москвы приняли решение обязать столичных работодателей перевести с 5 октября на удаленную работу не менее 30% работников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Девочка делает уроки
Девочка делает уроки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.