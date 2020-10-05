Депутат МГД Мария Киселева призвала родителей школьников минимизировать их контакты на время каникул

Парламентарий призвала родителей ограничить нахождение школьников в общественных местах

Депутат Московской городской думы Мария Киселева призвала родителей школьников минимизировать их контакты на время каникул, а если есть возможность – увезти из города.

"Самое неудачное, что могут сейчас сделать дети и подростки - отправиться бродить по торговым центрам и ездить по городу на общественном транспорте, где риск заражения коронавирусной инфекцией крайне высок", - приводит АГН "Москва" слова Киселевой.

Кроме того, отметила парламентарий, в осенний период возрастает вероятность заражения гриппом или ОРВИ. При этом школьники могут переносить болезнь бессимптомно и заражать своих родственников, которые зачастую болеют тяжело.

"Для удержания эпидемиологической ситуации в городе под контролем необходимо сократить социальные контакты до минимума", - сказала Киселева, добавив, что детские досуговые организации приостановят свою работу на две недели.

Ранее власти Москвы приняли решение обязать столичных работодателей перевести с 5 октября на удаленную работу не менее 30% работников.

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