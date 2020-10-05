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Путин отправил в отставку главу Дагестана​

16:23
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Врио назначен Сергей Меликов

Владимир Путин досрочно освободил Владимира Васильева от обязанностей главы Дагестана. Президент России подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Дагестан".
Путин поручил правительству оказать Дагестану дополнительную помощь

В документе отмечается, что решение принято в связи с заявлением Васильева.

"Принять отставку Главы Республики Дагестан Васильева В.А. по собственному желанию", - написано в указе, опубликованном на сайте Кремля. Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил Меликова Сергея Алимовича. 

Подчеркивается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

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