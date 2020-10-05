Путин отправил в отставку главу Дагестана​

Врио назначен Сергей Меликов
Владимир Путин досрочно освободил Владимира Васильева от обязанностей главы Дагестана. Президент России подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Дагестан".
В документе отмечается, что решение принято в связи с заявлением Васильева.
"Принять отставку Главы Республики Дагестан Васильева В.А. по собственному желанию", - написано в указе, опубликованном на сайте Кремля. Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил Меликова Сергея Алимовича.
Подчеркивается, что документ вступает в силу со дня его подписания.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"