Депутат МГД Семенников: группу лжегазовщиков задержали в Москве благодаря бдительным горожанам

Благодаря бдительным горожанам в столице была задержана преступная группа

В борьбе с мошенниками важную роль играет осведомленность граждан, отметил в понедельник депутат Московской городской думы Александр Семенников.

"Именно благодаря этим качествам москвичей недавно удалось задержать преступную группу из 27 человек, действовавших в столице", - указал парламентарий.

Он напомнил, что мошенники под видом под видом сотрудников газовой службы устраивали "проверки" в домах пенсионеров, после чего продавали газовое оборудование по завышенной стоимости.

От аферистов пострадали не менее 20 москвичей. Возбуждено уголовное дело. "Если навязчивые люди за дверью представляются сотрудниками городских или федеральных служб, ресурсоснабжающих организаций - позвоните в эти организации по телефонам, имеющимся на их официальных сайтах, и выясните, их ли сотрудник хочет войти в квартиру", - приводит АГН "Москва" слова Семенникова.

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