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Депутат МГД Александр Козлов отметил необходимость тотальной вакцинации собак и кошек от бешенства

16:48
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Прививка от бешенства нужна даже не покидающим жилье домашним кошкам

Риск заразиться бешенством существует практически всегда, особенно если собака гуляет без поводка и намордника и может контактировать с другими животными. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов. Особенно осторожными нужно быть жителям ТиНАО, так как там много лесных массивов.

При этом, по словам парламентария, прививка от бешенства нужна даже тем животным, которые не покидают квартиры, поскольку "существует риск принести бешенство в дом на подошвах ботинок".

Животное можно записать к ветеринару в формате онлайн на портале mos.ru. В столице также работает телефон неотложной ветеринарной помощи: +7 (495) 612-04-25.

"Прививка от бешенства - самый простой способ обезопасить свое домашнее животное", - приводит АГН "Москва" слова Александра Козлова.

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