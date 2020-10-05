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Ереван заявил об обстреле школ и детских садов в столице Карабаха

16:51
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Азербайджан применяет системы залпового огня

Школы и детские сады в столице Нагорного Карабаха пострадали при обстреле с азербайджанской стороны. Такую информацию распространил информцентр при правительстве Армении. По его данным, целями становятся в основном объекты гражданской инфраструктуры Степанакерта.
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"Азербайджанские ВС продолжают обстрелы Степанакерта. Не обходят стороной даже школы и детские сады", - говорится в сообщении. В подтверждение информации приводятся фотографии разрушений.

Об обстрелах вооруженными силами Азербайджана столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики ранее сообщили в Минобороны Армении. В ведомстве подчеркнули, что азербайджанские ВС используют системы залпового огня T-300 Kasirga, "Смерч" и "Полонез".

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