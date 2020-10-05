Су-27 отогнал шведских и немецких разведчиков от российской границы

Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами

Патрульный самолет ВМС Германии и самолет-разведчик ВВС Швеции обнаружили 5 октября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря. Цели направлялись в сторону границы России, на их перехват был поднят истребитель Су-27.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии и самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции и сопроводил их над акваторией Балтийского моря", - сообщили в Национальном центре управления обороной.

В Минобороны подчеркнули, что нарушения госграницы не допущено. Полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Выполнив задачу, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

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