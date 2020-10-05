Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Лидеры поговорили по телефону

Владимир Путин по телефону поздравил с днём рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Главе республики сегодня исполнилось 68 лет.

Собеседники обсудили актуальные вопросы укрепления сотрудничества наших стран, а также обменялись мнениями по ряду международных проблем. Основное внимание было уделено обстановке в Белоруссии, Афганистане, а также ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, передает "ТВ Центр".

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