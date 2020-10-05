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Трамп потребовал отпустить его из больницы в Белый дом

17:30
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Врачи отказались выписывать президента США

Дональд Трамп, проходящий лечение от коронавируса, попытался покинуть госпиталь и вернуться в Белый дом. Как сообщили информированные источники телеканалу CNN, президент США "устал от больницы".
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Трампа госпитализировали 2 октября в военный госпиталь неподалеку от Вашингтона, где президент обычно проходит регулярный медосмотр. Другой близкий к американскому лидеру источник предположил, что президент опасается "казаться слабым" из-за своей госпитализации.

Однако решение о выписке Трампа медики до сих пор не приняли. Как заявил ранее глава аппарата Белого дома Марк Мидоус, этот вопрос врачи рассмотрят 5 октября.

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