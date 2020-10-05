Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на дистанционку

Система дистанционного обучения в России будет применяться по необходимости

Сегодня в России отмечают День учителя. Владимир Путин поздравил преподавателей с праздником и в режиме видеоконференции встретился с учителями и студентами педагогических вузов, передает "ТВ Центр".

Президент отметил, что в период пандемии наши школы пережили сложное время. Но преподаватели смогли удержать качество обучения на должном уровне. Опыт, полученный за это время, необходимо использовать для развития образования, в том числе для создания во всех городах и сёлах России современной учебной инфраструктуры. Так, до конца следующего года должна быть выполнена задача по обеспечению доступа школ к широкополосному интернету. Но применять дистанционные технологии будут только при необходимости.

"В этой связи вновь повторю: разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными, потому что как бы ни развивались технологии, но именно совместная работа, творчество, прямое, непосредственное общение ученика и учителя - это то, что дает высокое качество образования", - отметил Путин.

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