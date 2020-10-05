Путин пообещал продлить упрощенный порядок оформления документов

Облегченный режим был введен на период пандемии

Упрощенный порядок оформления документов в органах соцзащиты следует продлить. Владимир Путин на встрече с учителями и студентами педагогических вузов согласился с прозвучавшим предложением.

"То, о чем вы сказали - получение различных справок, продление всяких документов, в том числе для людей с инвалидностью, в автоматическом режиме, многие эти вещи, конечно, нужно продлить, как минимум до конца текущего года", - отметил президент России.

Облегченный порядок получения справок и подачи документов был введен на период пандемии коронавируса. Он действовал до 1 октября. Путин пообещал учителям поднять этот вопрос перед российским правительством, передает "Интерфакс".

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