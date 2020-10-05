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Протестующие в Бишкеке прорываются к зданию парламента Киргизии

18:15
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Силовики применяют водометы и светошумовые гранаты

Ситуация в Бишкеке накаляется. Сторонники оппозиционных партий прорываются к зданию парламента Киргизии. Силовики пытаются остановить протестующих, применяя водометы и светошумовые гранаты.
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По данным "Интерфакса", сотрудники правоохранительных органов экипированы щитами и дубинками. Несколько десятков митингующих добрались до парламента, сломали ворота и попытались пройти на территорию. Их встретила охрана, слышны выстрелы.

Около 4 тысяч протестующих 5 октября собрались на площади Ала-Тоо. Повод для митинга - предварительные результаты выборов. В соответствии с ними, в парламент - Жогорку Кенеш - прошли партии "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан".

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