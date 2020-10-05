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Нападением медведя на сотрудника цирка занялась прокуратура Москвы

18:36
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Смотритель скончался в больнице

Прокуратура Москвы проверяет обстоятельства инцидента в цирке на проспекте Вернадского. Надзорное ведомство выяснит, что стало причиной трагического инцидента с сотрудником.
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"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения трудового законодательства, а также правил охраны труда и техники безопасности", - сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Смотритель цирка на проспекте Вернадского  вошел в вольер к медведю, животное напало на сотрудника. Дрессировщика рядом в этот момент не было, пояснили агентству ТАСС в правоохранительных органах. Мужчину госпитализировали, однако спасти его врачи не смогли.

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