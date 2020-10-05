Собянин рассказал о новых сервисах Московской электронной школы

Мэр отметил качественное развитие функционала и контента МЭШ

В разгар пандемии коронавируса число обращений к сервисам Московской электронной школы (МЭШ) выросло в 2,5 раза по сравнению с началом прошлого учебного года. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Каждый день сервисами электронного дневника пользовались 800-850 тысяч школьников. Наши учителя создали больше 5 тысяч новых сценариев уроков и учебных пособий", - сообщил Собянин.

По словам мэра, с апреля пользователям доступны цифровые домашние задания. А преподаватели получили обновленный конструктор уроков и электронных пособий, который позволяет с большей продуктивностью создавать контент.

Кроме того, в тестовом режиме заработал сервис видеоконференций, добавил Собянин. "Будем и дальше совершенствовать МЭШ, причем вместе с педагогами, родителями, учеными и экспертами, включая ректоров ведущих вузов", - указал мэр.

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