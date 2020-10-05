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"ЕР" проводит неделю приемов пожилых граждан по социально-правовым вопросам

19:16
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Неделя приемов приурочена к Международному дню пожилого человека

Центральная и региональные общественные приемные партии "Единая Россия" с 5 по 9 октября проводят прием граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам. Встречи проходят в режиме онлайн.

Как сообщает АГН "Москва", всю необходимую информацию можно получить по телефону региональной общественной приемной Московского отделения партии "ЕР" 8 (495) 780-00-26,  а также по телефону горячей линии Фонда социального страхования: 8 (495) 650-19-17.

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Прием пожилых граждан по социально-правовым вопросам
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