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Депутат МГД Кирилл Щитов: сети 5G позволят городским системам "общаться" без участия человека

18:56
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Коммерческий запуск сетей пятого поколения в Москве планируется в 2022-2023 годах

Сети пятого поколения (5G) дадут возможность московским системам "общаться" между собой без участия человека. Об этом рассказал в понедельник депутат Московской городской думы Кирилл Щитов.

"Например, мусорный контейнер подаст сигнал, когда наполнится, и ответственные службы отправят к нему машину для вывоза отходов. Наша задача - построить по-настоящему "умный город", в котором самые современные технологии будут использоваться для создания удобства горожан", - отметил парламентарий.

По словам депутата, сети пятого поколения позволят реализовывать инновационные проекты в сфере ЖКХ, на транспорте, в медицине, культуре, а также в сфере образования.

Столичное правительство и госкорпорация "Ростех" заключили соглашение о развитии технологий связи 5G. В Москве уже есть несколько пилотных зон. Коммерческий запуск сетей намечен на 2022-2023 годы, передает АГН "Москва".

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