Фотоконкурс "Страна в объективе" стартовал 30 июня

Более 2,5 тысячи работ поступило на фотоконкурс Всероссийской переписи населения. Выбрать самые достойные из них с 1 октября может каждый житель России — народное голосование началось на сайте переписи www.strana2020.ru, а также в соцсетях.

Конкурс проходит в трех номинациях.

"Покажи страну ВиПиНу" — красивые виды родного города, района или села и окрестностей с изображением талисмана переписи ВиПиНа.

"Храним традиции" — изображения ярких образов жителей в национальной одежде, фото блюд национальной кухни, обрядов и праздников.

"Семейный альбом" — снимки с несколькими поколениями семьи, где видны родственная близость и теплые отношения людей разных возрастов: родителей и детей, бабушек и внуков.

Поскольку фотоконкурс народный, делать снимки можно было на любую камеру, даже простого смартфона. Главное, чтобы они были исполнены с желанием и со вкусом и были авторскими. Ну и, конечно, соответствовали тематике конкурса.

В каждой номинации учреждены три премии: 25 тысяч, 15 тысяч и 10 тысяч рублей, включая налоги. Жюри также присуждает Гран-при фотоконкурса — 50 тысяч рублей. Кроме того, призерам высылаются электронные дипломы, удостоверяющие присуждение им соответствующей премии.

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте strana2020.ru и на официальных страницах переписи в социальных сетях не позднее 15 октября 2020 года.

Более подробная информация об условиях и правилах проведения фотоконкурса "Страна в объективе" размещена на сайте и официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях. Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы на электронную почту photo@strana2020.ru.

Фотоконкурс "Страна в объективе" стартовал 30 июня. Его цель — необычно, ярко и эмоционально рассказать о нашей стране в авторских фотоработах. За три месяца это смогли сделать жители 71 региона России.

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