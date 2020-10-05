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Ереван подтвердил прибытие в Армению спецборта из России

18:59
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Имена пассажиров Ил-96-300 неизвестны

Информацию о прибытии в Армению спецборта из России подтвердили в Ереване. Деталей в аппарате армянского премьер-министра уточнять не стали.
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"Спецборт из России прибыл в Армению", — приводит "Интерфакс" слова пресс-секретаря премьера Армении Мане Геворкян.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в столицу Армении из Москвы прилетел российский спецборт. По информации, полученной с сайта Flightradar, воздушное судно с бортовым номером RA-96019 вылетело из российской столицы в 09:14 и приземлилось в Ереване спустя 2 часа 40 минут.

Самолет Ил-96-300 с таким бортовым номером входит в спецотряд "Россия", который подчиняется Управлению делами президента. Он обеспечивает перевозку должностных лиц, высокопоставленных представителей российских спецслужб и Вооруженных сил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему ничего неизвестно о полете спецборта в Ереван – соответственно, и о его пассажирах. В свою очередь, "Sputnik Армения" сообщает, что на борту самолета находились члены группы, занятой в подготовке к заседанию Евразийского экономического союза. Число пассажиров, их имена и должности агентству неизвестны.

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