Пресс-секретарь Белого дома отправилась на карантин из-за коронавируса

Макинэни ежедневно проверялась на COVID-19

Положительный результат показал тест на коронавирус пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни. Сотрудница администрации президента Трампа проверялась на наличие COVID-19 ежедневно, начиная с четверга, когда был госпитализирован ее шеф.

"В понедельник результаты моего теста на COVID-19 оказались положительными, симптомов нет… Я начну процесс карантина и продолжу работать от имени американского народа удаленно", - написала Макинэни в Twitter.

Ранее коронавирус был выявлен у помощницы президента США Хоуп Хикс. А 2 октября и сам Дональд Трамп был госпитализирован с COVID-19. Американский лидер требует, чтобы его выписали, однако врачи не торопятся, ожидая результатов анализов.

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