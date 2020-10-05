Кинотеатру "Каро" грозит штраф в полмиллиона за нарушение масочного режима

У посетителей должны присутствовать маски и перчатки

Специалисты столичного управления Роспотребнадзора в связи с COVID-19 проводят мероприятия по контролю за противоэпидемической ситуацией в местах повышенного скопления граждан. Об этом в понедельник рассказал ведущий специалист ведомства Владимир Ядыкин.

По его словам, проводилось мониторинговое обследование кинотеатра сети "Каро", который расположен в ТРЦ "Атриум". "Были выявлены следующие нарушения: отсутствие УФ-облучателей в кинозалах, неполный контроль за наличием средств индивидуальной защиты - при входе в кинозал до посетителей в полном объеме не доводится информация о том, что у них должны присутствовать маски и перчатки", - сообщил Ядыкин.

За данные нарушения кинотеатр могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, либо приостановить деятельность на срок до 90 суток.

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