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Кинотеатру "Каро" грозит штраф в полмиллиона за нарушение масочного режима

19:35
  • понедельник
  • 05 октября 2020

У посетителей должны присутствовать маски и перчатки

Специалисты столичного управления Роспотребнадзора в связи с COVID-19 проводят мероприятия по контролю за противоэпидемической ситуацией в местах повышенного скопления граждан. Об этом в понедельник рассказал ведущий специалист ведомства Владимир Ядыкин.

По его словам, проводилось мониторинговое обследование кинотеатра сети "Каро", который расположен в ТРЦ "Атриум". "Были выявлены следующие нарушения: отсутствие УФ-облучателей в кинозалах, неполный контроль за наличием средств индивидуальной защиты - при входе в кинозал до посетителей в полном объеме не доводится информация о том, что у них должны присутствовать маски и перчатки", - сообщил Ядыкин.

За данные нарушения кинотеатр могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, либо приостановить деятельность на срок до 90 суток.

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