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Тихановская захотела встретиться с Путиным

19:55
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Также экс-кандидат в президенты Белоруссии ждет встречи со своим мужем

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хочет встретиться с президентом России. У экс-кандидата в белорусские лидеры накопились вопросы к Владимиру Путину. Высказывания Тихановской в беседе с представителями белорусской диаспоры в Берлине приводит ее пресс-служба.
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"На вопрос, с кем бы Светлана хотела встретиться как политик, она ответила: "С Владимиром Путиным – чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко", - приводит пресс-служба подробности встречи.

Спросили Тихановскую и о том, с кем она желала бы встретиться "не как политик". Она призналась, что ждет встречи со своим супругом Сергеем Тихановским. Муж лидера белорусской оппозиции сейчас в СИЗО, ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

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