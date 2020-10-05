Тихановская захотела встретиться с Путиным

Также экс-кандидат в президенты Белоруссии ждет встречи со своим мужем

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хочет встретиться с президентом России. У экс-кандидата в белорусские лидеры накопились вопросы к Владимиру Путину. Высказывания Тихановской в беседе с представителями белорусской диаспоры в Берлине приводит ее пресс-служба.

"На вопрос, с кем бы Светлана хотела встретиться как политик, она ответила: "С Владимиром Путиным – чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко", - приводит пресс-служба подробности встречи.

Спросили Тихановскую и о том, с кем она желала бы встретиться "не как политик". Она призналась, что ждет встречи со своим супругом Сергеем Тихановским. Муж лидера белорусской оппозиции сейчас в СИЗО, ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

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