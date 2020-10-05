В ходе протестов в Бишкеке пострадали 16 человек

В городе произошли стычки протестующих с милицией

В понедельник в Бишкеке прошли акции протеста, участники которых потребовали отменить итоги парламентских выборов и провести повторное голосование, передает "ТВ Центр".

На улицы, по данным МВД, вышли около семи тысяч человек, сторонники партий, не прошедших в законодательное собрание. На центральной площади Бишкека произошли стычки протестующих с милицией. Манифестанты, пытаясь прорваться к зданию парламента, попытались сломать ограду. Силовики теснили толпу, но в них полетели камни.

Для восстановления порядка милиция применила светошумовые средства и водометы. На этот час известно о 16 пострадавших, среди них стражи порядка. Манифестанты ушли с центральной площади, но не расходятся по домам.

Выборы в Киргизии прошли в воскресенье, явка превысила 56 процентов. Согласно предварительным итогам, в парламент прошли четыре партии: "Единство" и "Родной Кыргызстан". А также центристские "Кыргызстан" и "Единый Кыргызстан". Другие политические силы не смогли преодолеть пороговый семипроцентный барьер. Миссия наблюдателей от стран СНГ охарактеризовала выборы в парламент Киргизии как прозрачные, открытые и конкурентные.

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