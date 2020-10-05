Путин оценил работу учителей во время пандемии

Президент заявил, что учителя сработали на отлично в месяцы жестких ограничительных мер

В России отмечают День учителя. Владимир Путин поздравил преподавателей с праздником и пообщался с учителями и студентами педагогических вузов. Президент отметил, что в период пандемии наши школы пережили сложное время. Но качество обучения удержали на должном уровне.

С Днем учителя президент поздравляет педагогов в уже привычном и для них формате - по видеосвязи, передает "ТВ Центр". В этом году сеять разумное, доброе, вечное им приходилось так же - дистанционно. Было нелегко, но справились. И пока в ООН сетуют на снижение уровня образования во многих странах, России удается такой проблемы избежать, говорит Путин.

"Благодаря вашим усилиям сохранили не только верность лучшим традициям, заветам ваших предшественников, наших выдающихся педагогов, но совершенно по-новому для всего общества раскрыли и высокую миссию классного руководителя. Вы знаете, мы ввели в этом году по 5 тысяч рублей дополнительно за педагогическую деятельность - считаю абсолютно правильным, обоснованным. И еще раз хочу сказать своим коллегам губернаторам - ни в коем случае не снимать имеющиеся во многих регионах региональные надбавки за педагогическую работу", - отметил Путин.

Опыт, полученный за время пандемии, уверен президент, необходимо использовать для совершенствования системы. Впрочем, о полном переходе на дистанционную учебу и речи быть не может.

"Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными, потому что как бы ни развивались технологии, но именно совместная работа, творчество, прямое, непосредственное общение ученика и учителя - это то, что дает высокое качество образования", - указал Путин.

Технологии должны лишь дополнять этот процесс. Учитель одной из подмосковных школ Юлия Шамшурина и сейчас нередко задает домашние задания своим ученикам онлайн, и онлайн же потом их проверяет. Такая возможность должна быть у педагогов по всей России.

"Нужно обеспечить доступ к широкополосному и скоростному интернету. Это мы должны сделать в течение следующего года. Первое. Второе. Нужно, без всяких сомнений, не только инфраструктуру эту создавать, но нужно, чтобы в каждой российской семье было соответствующее оборудование. У нас есть определенные планы, что нужно сделать к 2024 году, что – к 2030 году", - сказал Путин.

Равный доступ к образованию призвана обеспечить и федеральная программа "Земский учитель". Согласно ее условиям, преподаватели, которые, как Полина Ершова, переезжают в сёла и малые города, получают единовременную выплату - миллион рублей.

Больше возможностей теперь и у студентов российских педагогических вузов. Им разрешили работать в школах до получения диплома. "Для педагогических вузов, начиная с 4 курса, вы наверняка знаете об этом, студенты могут приходить и уже работать в школе, а для непрофильных вузов студенты с 3-го курса могут начинать работать, вести соответствующие кружки, семинары и так далее по специальности", - отметил Путин.

Только важно помнить, что школа - это не только знания. Не менее важную роль играет воспитание детей, и здесь без грамотных классных руководителей не обойтись. Алихан Динаев - учитель из Чечни - создал мастерскую, где помогает коллегам освоить это непростое дело.

Динаев Алихан: Владимир Владимирович, планируется ли усиливать воспитательную составляющую обучения, образования в школах? Появятся ли у нас новые проекты, направленные на развитие патриотизма и гражданственности?

Путин: У нас в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне во многих школах в порядке эксперимента уже появились специальные педагоги, которые занимаются патриотическим воспитанием. И в Конституции, кстати говоря, прописана теперь необходимость уважительного отношения к нашей истории. Этот опыт появления таких педагогов, преподавателей в школах в целом при грамотном его использовании в отдельных регионах может тиражироваться и в других населенных пунктах, в других муниципалитетах, в субъектах Федерации.

Светлана Мелконян профессию педагога освоила 6 лет назад. До этого работала в сфере автотранспорта. Теперь преподает в санкт-петербургском техникуме. Учит в том числе и людей с ограниченными возможностями.

Мелконян Светлана: У меня есть ученица Ульяна Кольцова, девочка. Она пришла на занятие автоделом с твердым убеждением, что мужская профессия поможет ей быть сильнее духом, избавиться от неприятностей со здоровьем и стать интересным в общении человеком. Вы знаете, у нас все получилось. Единственная девушка в группе мальчишек стала лучшей среди них.

Путин: Светлана Николаевна, во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете. Трудоустройство с ограничениями по здоровью – это ключевое направление работы с этой категорией наших граждан, а их 12 миллионов человек. Чрезвычайно важное направление. То, что девочка, о которой вы сказали, смогла найти себя, – это замечательно, это задает пример для других так же, как спорт среди инвалидов.

Положение людей с ограниченными возможностями серьезно облегчал и новый порядок сбора и подачи документов в органы соцзащиты и центр социального обслуживания, который ввели с началом пандемии. Действовал он до 1 октября, но, как заверил Владимир Путин, будет продлен как минимум до конца года.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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