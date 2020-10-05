Азербайджан заявил о взятии трех сел в Карабахе

Последняя информация о происходящем в зоне конфликта

В зоне нагорно-карабахского конфликта продолжаются бои. Азербайджанская армия сообщила о взятии трёх сёл, ранее подконтрольных силам непризнанной республики. Противники вновь обвинили друг друга в обстреле мирных городов. С азербайджанской стороны нанесены удары по столице автономии - Степанакерту. Со стороны Карабаха - по Гяндже.

Как утверждает армянская сторона, азербайджанская артиллерия целенаправленно обстреливает город. В Степанакерте серьезные разрушения. В домах выбиты стекла. Рухнули перекрытия. Повсюду огромные воронки от взрывов, передает "ТВ Центр".

"Речь идёт именно о ракетном обстреле. Применяются установки "Смерч", "Полонез", турецкие системы "Касерга" и другие подобные дальнобойные ударные системы", - сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Сообщается как минимум о восемнадцати погибших. О том, что находиться в Степанакерте крайне небезопасно, говорит и тот факт, что из города уехали почти все иностранные журналисты. Последовать за ними готовятся старики, женщины и дети. А в Ереване заявляют, что если обстрелы мирных городов не прекратятся, армянская армия начнет отвечать зеркально.

"Но пока ни артиллерийских снарядов, ни ракет с территории Армении на территорию Азербайджана запущено не было", - отметил министр обороны Армении Давид Тоноян.

Однако официальный Баку с этим категорически не согласен, и также демонстрирует кадры разрушений, к которым, по словам азербайджанских военных, уже привели удары армянской артиллерии. В частности, они наносились по городу Гянджа, где также есть погибшие. Несколько снарядов сдетонировали и в Мингячевире. Крупном промышленном центре Азербайджана, где также находится каскад гидроэлектростанций, обеспечивающих энергией едва ли не треть страны. Всего же, по данным Баку, за время конфликта в Нагорном Карабахе 24 мирных жителя погибли, а более 120 получили ранения.

По словам Минобороны Азербайджана, войска продолжают продвигаться вперед. В частности, сегодня на сайте ведомства появился ролик из села Талыш, которое перешло под контроль Баку. А вот потерю города Джабраил Ереван опроверг. Хотя президент Азербайджана заявлял об этом как о свершившемся факте, выступая с обращением к нации. В нём же Ильхам Алиев озвучил условия, на которых Баку готов прекратить огонь и вернуться к переговорам.

"Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась на деле, - в какие дни какие территории будут освобождены", - сказал Алиев.

На это Ереван, понятное дело, никогда не пойдёт. Армянские власти многократно заявляли, что Нагорный Карабах - это их земля, за которую они будут сражаться. В стране уже объявлена всеобщая мобилизация. А сегодня премьер-министр республики Никол Пашинян попросил явиться в военкоматы всех граждан Армении, демобилизованных за последний год.

При этом Армения не раз подчеркивала, что, в принципе, готова прекратить огонь и начать переговоры без предварительных условий. К этому стороны призывает и весь мир, кроме, пожалуй, Турции, которая выступает на стороне Азербайджана. В связи с этим Баку активно ратует за то, чтобы Анкара принимала участие в урегулировании конфликта. А сами турки просят подключиться к этому вопросу и НАТО. Правда, пока безуспешно.

"Все, и особенно НАТО, должны призвать Армению уйти с этих территорий в соответствии с международными законами, резолюциями Совета Безопасности ООН и территориальной и пограничной целостностью Азербайджана", - сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Все стороны должны немедленно прекратить боевые действия и найти путь к мирному урегулированию. И я ожидаю, что Турция использует свое значительное влияние, чтобы успокоить напряженность", - отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

На этом настаивает и Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху, куда входят Россия, Франция и США.

"Сейчас мы готовим заявление министров иностранных дел трех стран. Но и, конечно же, надо думать не только о заявлениях, но и о тех конкретных шагах, которые можно предпринять для прекращения кровопролития и все-таки возвращения ситуации в русло переговоров", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Однако пока в Нагорном Карабахе все же продолжают разговаривать с помощью дальнобойных гаубиц и систем залпового огня, от которых всё чаще страдают мирные граждане с обеих сторон. А счёт погибших солдат идёт на сотни, что и Ереван, и Баку иллюстрируют роликами с беспилотников и кадрами уничтоженной техники противника.

Александр Панюшкин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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