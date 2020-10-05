Россия получила ответ от ОЗХО на запрос по Навальному

Организация согласилась предоставить России результаты обследования блогера

Организация по запрещению химического оружия, наконец, согласилась направить своих экспертов в Россию для сотрудничества в расследовании инцидента с Алексеем Навальным, а также предоставить данные проведённой экспертизы, передает "ТВ Центр".

До сих пор Франция, Германия и Швеция, где также якобы проводились исследования образцов по этому делу, наотрез отказывались раскрыть какую-либо информацию под самыми абсурдными предлогами.

Навальный был госпитализирован в Омскую больницу ещё в конце августа после того, как ему резко стало плохо во время полёта из Томска в Москву. Врачи его спасли. Но семья решила переправить блогера в немецкую клинику "Шарите". Вскоре после прибытия правительство ФРГ заявило, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок", ссылаясь на данные анализов. В Евросоюзе заговорили о необходимости введения антироссийских санкций.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник в телефонном разговоре со своим французским коллегой указал на недопустимость политизации произошедшего, в том числе на площадке ОЗХО

Врачи в Омске предоставили все результаты своих анализов, которые они провели, результаты своей работы немцам. Да, они не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы — сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали", - отметил Лавров.

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