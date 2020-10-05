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Роспотребнадзор закрыл за нарушение режима более 90 московских магазинов

20:43
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Проверки проходят также в транспорте, учреждениях культуры и банках

Роспотребнадзор проводит проверки соблюдения масочно-перчаточного режима на предприятиях торговли, в общественном транспорте, учреждениях культуры и банках. За нарушения приостановлена работа 93 московских магазина, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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"Если говорить о неких итогах, то вот только за прошлую неделю была приостановлена работа 31 предприятия. Собственно говоря, на сегодняшний день уже 93 предприятия... их работу приостанавливали сотрудники Роспотребнадзора именно за нарушение перчаточно-масочного режима и ряд других нарушений", - заявил Немерюк в эфире телеканала "Россия-24"

На 5 октября в Москве выявлено 307 477 случаев заражения коронавирусом, из них 3 537 за последние сутки. Тем не менее Немерюк отметил, что благодаря проверкам люди стали более ответственно относиться к ношению масок и перчаток – особенно во время похода в магазин.

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