Врачи рассказали о самочувствии Трампа

Трамп готов вернуться к нормальному рабочему графику

Президент США Дональд Трамп, который лечится от коронавируса в Национальном военно-медицинском центре, ненадолго покинул госпиталь и совершил автомобильную поездку по улицам городка близ Вашингтона.

Трампа приветствовали сторонники. Президент в ответ махал им из окна авто. Было хорошо видно, что он в маске, но без перчаток. Завершив турне, пациент вернулся на больничную койку. Врачи отнеслись к поездке негативно. Они обратили внимание на то, что люди, находившиеся с президентом в машине, могли заразиться, и теперь должны на две недели самоизолироваться.

Сам Дональд Трамп был госпитализирован в ночь на 2 октября. По последним сообщениям из медицинского центра, состояние президента улучшилось, температура спала. В самое ближайшее время его могут выписать. Лечение продолжится в Белом Доме.

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