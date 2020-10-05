Гинцбург объяснил, почему Россия первой получила вакцину от COVID-19

Дело вовсе не в "давлении Кремля"

Российское руководство не отдавало никаких приказов Центру имени Гамалеи по поводу разработки вакцины от коронавируса. Давления со стороны Кремля ученые не испытывали, заявил глава Центра Александр Гинцбург в интервью телеканалу CNN.

"У нас нет никакого прямого общения с Кремлем, он не дает нам никаких приказов… Я не чувствую никакого давления. Я чувствую определенную ответственность за вакцину, и я буду ее чувствовать всю свою жизнь", - добавил медик.

CNN на своем сайте приводит мнение некоторых экспертов на Западе – они считают, что в России проводили тестирование вакцины поспешно. И тут же приводят слова Гинцбурга, который заявил: Россия совершила прорыв в разработке вакцины не потому, что на ученых оказывали политическое давление, а потому, что им хотелось дать людям надежду.

Глава Центра имени Гамалеи предложил журналистам спросить родственников тех, кто умер от COVID-19, что им больше подошло бы. "Вакцинировать родных, используя вакцину, показавшую блестящие первоначальные результаты, без побочных эффектов; или же ждать до конца испытаний... Я думаю, что ответ очевиден", - заявил Гинцбург.

В свою очередь, руководитель лаборатории того же Центра Владимир Гущин заявил CNN, что президент США Дональд Трамп не оказался бы в больнице, если бы получил прививку "Спутника V".

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