Сотрудники администрации Трампа массово уходят на карантин

В Белом доме зафиксировано еще несколько случаев COVID-19

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены среди сотрудников администрации Трампа. По данным CNN, положительный результат показали тесты на коронавирус у двух заместителей пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

По данным источников телеканала, у Чэда Гилмартина заражение было выявлено в течение последних суток, а у Кэролайн Левитт - несколько дней назад. Многие сотрудники Белого дома перешли на удаленный режим работы, оставаться дома в случае плохого самочувствия рекомендовано всему персоналу.

2 октября был госпитализирован сам президент США Дональд Трамп, сообщалось о положительном тесте у его супруги Меланьи. Американский лидер остается в больнице и продолжает работать из госпитальной палаты.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила в Twitter о заражении коронавирусом. Кроме того, за последние дни COVID-19 обнаружили у бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй, председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, менеджера предвыборной кампании Трампа Уильяма Степина, личного помощника президента США Ника Луны и у трех сенаторов-республиканцев.

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